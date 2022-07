Milano attira i brand di lusso: ecco tutte le novità nella capitale della moda (Di martedì 19 luglio 2022) Trainata dal fashion e dalla bellezza dei territori circostanti, dal lago di Como alle montagne, Milano è da sempre tre le città italiane più amate dai turisti extra Ue. lusso, moda, ristorazione, retail a poco prezzo, sono sempre più frequenti le aperture di tanti brand, che decidono di fare il loro ingresso sul mercato italiano e che scelgono il capoluogo lombardo per l’esordio. Così, cambia il volto del centro città, che diventa sempre più internazionale. Trovi l’articolo completo sul Magazine di Immobiliare.it. A Milano, il triangolo degli americani Sul fronte del fast fashion, già prima del Covid, gli apripista erano stati Uniqlo e Primark. Il primo si è sistemato nell’elegante salotto di Piazza Cordusio, proprio di fronte a Starbucks. Non una caffetteria qualunque, ma una delle poche “roastery” ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Trainata dal fashion e dalla bellezza dei territori circostanti, dal lago di Como alle montagne,è da sempre tre le città italiane più amate dai turisti extra Ue., ristorazione, retail a poco prezzo, sono sempre più frequenti le aperture di tanti, che decidono di fare il loro ingresso sul mercato italiano e che scelgono il capoluogo lombardo per l’esordio. Così, cambia il volto del centro città, che diventa sempre più internazionale. Trovi l’articolo completo sul Magazine di Immobiliare.it. A, il triangolo degli americani Sul fronte del fast fashion, già prima del Covid, gli apripista erano stati Uniqlo e Primark. Il primo si è sistemato nell’elegante salotto di Piazza Cordusio, proprio di fronte a Starbucks. Non una caffetteria qualunque, ma una delle poche “roastery” ...

DRisolutore : @CarloCalenda Un adunanza di proporzioni epiche. Lo strimpellatore rock di piazza del Duomo a Milano attira di più.… - Rizzi2Rizzi : Ormai #Milano è una città che attira sempre più milionari e VIP alla ricerca di una buon cibo, moda e relax. Jordan… - fearlessinger : RT @FraCalderoni: Nelle pagine locali dei quotidiani la #cronaca nera occupa una quantità smisurata (per esempio @corrieremilano e @rep_mil… - HakulinenMaria : RT @FraCalderoni: Nelle pagine locali dei quotidiani la #cronaca nera occupa una quantità smisurata (per esempio @corrieremilano e @rep_mil… - robtic58 : RT @FraCalderoni: Nelle pagine locali dei quotidiani la #cronaca nera occupa una quantità smisurata (per esempio @corrieremilano e @rep_mil… -