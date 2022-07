Ma siamo ancora 'on the road' con Kerouac (Di martedì 19 luglio 2022) Eppure il suo miraggio letterario lo portava a Proust, all'idea che i suoi romanzi non fossero in realtà che un lungo (e indeterminato) testo unico, cosa che nessun editore fu disposto ad assecondare. ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 19 luglio 2022) Eppure il suo miraggio letterario lo portava a Proust, all'idea che i suoi romanzi non fossero in realtà che un lungo (e indeterminato) testo unico, cosa che nessun editore fu disposto ad assecondare. ...

Pubblicità

DadoneFabiana : Abbiamo mandato giù molto fango, ci siamo abituati. Strano è che la politica italiana non si sia ancora abituata a… - coraleinn : @mfsotoxic una volta sola e lo sono stata per 4 anni ora smetto di fare l'ipocrita e ammetto a me stessa che mi fa… - VascoRossi090 : RT @vascorossi: Non sempre è stato facile, soprattutto con il covid che gira molto ancora. Abbiamo fatto di tutto per non saltare una data.… - GZagaglia : RT @4everAnnina: Era l’estate del 1909 e il Po era 8 metri sotto il livello del mare. Non c’era nessun #PNRR su cui lucrare e siamo ancora… - AlbertoBiagiot2 : RT @francyfra197979: Raga, siete tutti vivi con queste temperature? Cioè, ci siamo ancora tutti, o qualcuno è evaporato? Chiedo. -