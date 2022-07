L’Inter blocca la cessione di Skriniar (Di martedì 19 luglio 2022) Il contraccolpo c’è stato. Perché perdere Bremer al fotofinish – dopo mesi di trattative – e vedere i brasiliano andare alla Juventus in meno di una settimana ha complicato i piani della dirigenza nerazzurra, che adesso dovrà decidere una nuova strategia. Bremer infatti sarebbe servito per potenziare il reparto difensivo ma, soprattutto, ovviare alla possibile partenza di Skriniar che ormai da mesi viene corteggiato dal Paris Saint-Germain. Aver visto sfumare un obiettivo che veniva considerato come già preso però sta portando la società di Zhang a rivedere i propri piani. E a questo punto, anche alcune operazioni che sembravano già avviate, potrebbero saltare: in primis quella che riguarda Skriniar. Il difensore slovacco non è più sul mercato ANSA Milan Skriniar esulta con la maglia delL’Inter Sono ore di ... Leggi su open.online (Di martedì 19 luglio 2022) Il contraccolpo c’è stato. Perché perdere Bremer al fotofinish – dopo mesi di trattative – e vedere i brasiliano andare alla Juventus in meno di una settimana ha complicato i piani della dirigenza nerazzurra, che adesso dovrà decidere una nuova strategia. Bremer infatti sarebbe servito per potenziare il reparto difensivo ma, soprattutto, ovviare alla possibile partenza diche ormai da mesi viene corteggiato dal Paris Saint-Germain. Aver visto sfumare un obiettivo che veniva considerato come già preso però sta portando la società di Zhang a rivedere i propri piani. E a questo punto, anche alcune operazioni che sembravano già avviate, potrebbero saltare: in primis quella che riguarda. Il difensore slovacco non è più sul mercato ANSA Milanesulta con la maglia delSono ore di ...

