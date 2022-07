L’Équipe titola | Jonathan Clauss in viaggio verso OM | accordo raggiunto con Lens

(Di martedì 19 luglio 2022) 2022-07-19 07:56:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news diha giocato sabato mattina contro e in casa di Rodez (1-0, 2 sconfitte) i suoi ultimi minuti sotto i colori oro e sangue. Nonostante il disperato appello di un tifoso dagli spalti che ha fatto sorridere il giocatore prima del fischio d’inizio dei secondi trenta minuti, il lato destro dell’RC(29 anni) sarà presto un giocatore del Marsiglia su prenotazione per visita medica questo martedì. Il suo nuovo contratto durerà tre stagioni. Nella notte dal lunedì al martedì, dopo l’una del mattino, i due club hanno concluso un processo di lunghe trattative e hanno trovato un terreno comune attorno a una quinta, o addirittura sesta e ultima proposta. A riprova cheera ...

Pubblicità

Secondo quantostamane il quotidiano francese, "Il Psg vuole accelerare sul mercato" . Sabato i transalpini voleranno in Giappone per la tournée e vorrebbero fornire a Galtier, il ...Secondo "'Equipe" in settimana i parigini chiuderanno due, tre operazioni. PARIGI (FRANCIA) - "Il Psg vuole accelerare sul mercato".così "'Equipe". Secondo il quotidiano sportivo francese, "il Paris Saint Germain intende recarsi in Giappone da questo sabato con una rosa che assomigli il più possibile a quella che inizierà ...