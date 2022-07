Lega-Fi parlano di voto, ma si attendono scissione M5s e Draghi (Di martedì 19 luglio 2022) Silvio Berlusconi torna a Roma e convoca i suoi a villa Grande; Matteo Salvini riunisce i parlamentari alla Camera. Ma la sensazione è che la decisione, più che nelle discussioni nelle stanze del centrodestra, dipenderà dall'esito dello scontro interno al M5s e dalla volontà di Mario Draghi di proseguire anche solo con gli eventuali 'scissionisti' a Cinque Stelle.Entrambi i partiti del centrodestra di governo evocano il voto, parlano di elezioni anticipate, di "dare la parola agli italiani". Nella Lega, a metà mattinata, il vice segretario Lorenzo Fontana dice no a "transfughi e maggioranze ballerine", chiedendo di dare "agli italiani la possibilità di scegliere un nuovo Parlamento". Ma resta l'unico: per tutto il giorno, nessun altro leghista si aggiungerà alla richiesta.In Forza Italia si insiste sul concetto di ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 19 luglio 2022) Silvio Berlusconi torna a Roma e convoca i suoi a villa Grande; Matteo Salvini riunisce i parlamentari alla Camera. Ma la sensazione è che la decisione, più che nelle discussioni nelle stanze del centrodestra, dipenderà dall'esito dello scontro interno al M5s e dalla volontà di Mariodi proseguire anche solo con gli eventuali 'scissionisti' a Cinque Stelle.Entrambi i partiti del centrodestra di governo evocano ildi elezioni anticipate, di "dare la parola agli italiani". Nella, a metà mattinata, il vice segretario Lorenzo Fontana dice no a "transfughi e maggioranze ballerine", chiedendo di dare "agli italiani la possibilità di scegliere un nuovo Parlamento". Ma resta l'unico: per tutto il giorno, nessun altro leghista si aggiungerà alla richiesta.In Forza Italia si insiste sul concetto di ...

APrasedi : @mgmaglie @cleona12 Onestamente i trand parlano chiaro. Base leghista è nera e lega perderà moltissimi voti. - LICIO15 : Lega-Fi parlano di voto, ma attendono scissione M5s e Draghi - infoitinterno : Lega-Fi parlano di voto, ma attendono scissione M5s e Draghi - SimoneFalc01 : @fedescudo @manu67915486 Non parlano mai di clausola nei comunicati però si scoprirà appena depositati in Lega. Ma… - FabioFab83 : @paolobucci68 @lanf64 Nella lega parlano di Draghi bis senza 5 stelle. Il boccino è nelle mani di Draghi che non si… -