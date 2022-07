Lazio | annuncio improvviso | addio doloroso per Sarri e Lotito

Pubblicità

DiMarzio : #SerieA, @OfficialSSLazio | L'annuncio di #Radu: 'Al 99% l'anno prossimo mi ritiro' - sportli26181512 : Lazio, l’annuncio di Radu: “Ultimo anno, poi smetto”: Il difensore pronto ad appendere gli scarpini al chiodo, ma i… - LALAZIOMIA : Lazio, l’annuncio di Radu: “Ultimo anno, poi smetto” - Lex89691932 : RT @DiMarzio: #SerieA, @OfficialSSLazio | L'annuncio di #Radu: 'Al 99% l'anno prossimo mi ritiro' - calciomercatoo_ : RT @DiMarzio: #SerieA, @OfficialSSLazio | L'annuncio di #Radu: 'Al 99% l'anno prossimo mi ritiro' -

Il difensore romeno classe 1986 della Lazio ha parlato del possibile ritiro a maggio 2023: "Al 99% l'anno prossimo smetterò di giocare".Il difensore pronto ad appendere gli scarpini al chiodo, ma intanto vuole essere ancora protagonista: "Al dopo non ci ho pensato"