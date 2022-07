I tormenti dei Tory mentre Johnson fa il suo spericolato volo in stile Top Gun

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 19 luglio 2022) Il pollice alzato, la telecamera puntata sul viso, il motore del Typhoon in sottofondo, sono pronto a lasciare la guida a qualcun altro, “dopo questi tre anni felici”. Ieri mattina Downing Street ha pubblicato il video del premier Borisin versione Top Gun registrato giovedì scorso quando era in visita alla Raf di Coningsby, nel Lincolnshire,a Londra i parlamentari del suo Partito conservatore, gli stessi che gli hanno appena tolto la leadership e di conseguenza anche il posto come premier (se ne andrà a settembre), stavano votando il suo successore. Il video è Borisin purezza, sfrontato e, con il pubblico inglese che si divide tra chi sente un pochino d’ansia per questa transizione e chi invece è sollevato e arrabbiato: questo premier delle bugie e dei fronzoli non ha ancora ...