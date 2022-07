Edgar Degas: il noto pittore delle ballerine (Di martedì 19 luglio 2022) Edgar-Hilaire-Germain de Gas (detto Degas) nasce il 19 luglio a Parigi nel 1834 da una famiglia ricca e nobile. Il padre, un banchiere di origine napoletana, è un uomo di raffinata cultura e sotto la sua guida Degas inizia a frequentare il Museo del Louvre. Ammira soprattutto i grandi artisti del Rinascimento italiano. La scelta di intraprendere la carriera artistica è stata subito assecondata dal padre. Edgar Degas: gli inizi e la formazione pittorica La sua formazione ha inizio nella Scuola di Belle Arti, luogo che non fa per lui e che abbandona dopo sei mesi. Intanto intraprende lunghi viaggi in Italia, visitandone i musei e riempiendo i suoi taccuini di schizzi e notazioni. Da questo si può già comprendere quanto la personalità artistica di Degas sia articolata e complessa. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 19 luglio 2022)-Hilaire-Germain de Gas (detto) nasce il 19 luglio a Parigi nel 1834 da una famiglia ricca e nobile. Il padre, un banchiere di origine napoletana, è un uomo di raffinata cultura e sotto la sua guidainizia a frequentare il Museo del Louvre. Ammira soprattutto i grandi artisti del Rinascimento italiano. La scelta di intraprendere la carriera artistica è stata subito assecondata dal padre.: gli inizi e la formazione pittorica La sua formazione ha inizio nella Scuola di Belle Arti, luogo che non fa per lui e che abbandona dopo sei mesi. Intanto intraprende lunghi viaggi in Italia, visitandone i musei e riempiendo i suoi taccuini di schizzi e notazioni. Da questo si può già comprendere quanto la personalità artistica disia articolata e complessa. ...

