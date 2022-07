Dybala alzerà le aspettative sulla Roma (Di martedì 19 luglio 2022) Finisce dunque la telenovela sull’attaccante argentino. Si vociferava Inter, poi Milan, per non parlare della suggestione Monza. Ora però l’ex Juventus ha trovato una squadra a cui accasarsi in vista della prossima stagione, ovvero la Roma. Forse ci si poteva aspettare un altro esito sul giocatore, ma la realtà dei fatti è questa. L’argentino sarà un giocatore dei giallorossi e l’arrivo di irrimediabilmente. Perché ? La prestigiosa vittoria in Conference League da parte della società capitolina ha proiettato la Roma verso una nuova dimensione. Le aspettative inevitabilmente si sono alzate e quindi anche il calciomercato si è mosso in quella direzione. Matic, Celik e Svilar, tre acquisti per puntare ad un ottimo cammino in Europa League e ai primi quattro posti validi per la Champions League. Ora arriva Paulo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 19 luglio 2022) Finisce dunque la telenovela sull’attaccante argentino. Si vociferava Inter, poi Milan, per non parlare della suggestione Monza. Ora però l’ex Juventus ha trovato una squadra a cui accasarsi in vista della prossima stagione, ovvero la. Forse ci si poteva aspettare un altro esito sul giocatore, ma la realtà dei fatti è questa. L’argentino sarà un giocatore dei giallorossi e l’arrivo di irrimediabilmente. Perché ? La prestigiosa vittoria in Conference League da parte della società capitolina ha proiettato laverso una nuova dimensione. Leinevitabilmente si sono alzate e quindi anche il calciomercato si è mosso in quella direzione. Matic, Celik e Svilar, tre acquisti per puntare ad un ottimo cammino in Europa League e ai primi quattro posti validi per la Champions League. Ora arriva Paulo ...

Pubblicità

a_parenti_nrg25 : L'arrivo di Paulo #Dybala alla #Roma sta suscitando molto scalpore, a parlare è Fabio #Capello: il giocatore alzerà… - Fc_Inter1908 : Tranquilli sono sicuro che Zhang non alzerà più l'offerta, è già della Rubentus purtroppo, il Torino non è stupido… - LucaDColella : RT @L5Lorenzo: @BisInterista La coppa che alzerà dybala l'anno prossimo - battitomilan7 : Dybala vuole solo una squadra e prega che Paolo alza il telefono SpiaZe Paolo non alzerà il telefono Le voci su Dyb… - BisInterista : RT @L5Lorenzo: @BisInterista La coppa che alzerà dybala l'anno prossimo -

Amendola: 'È una svolta. Si apre un ciclo che ci porterà alla Champions' Dybala invece viene a integrarsi in una squadra giovane e può segnare l'inizio di un periodo di ... Quindi è sicuro che Mou ne alzerà un'altra "Lo farà, lui ha solo un obiettivo: vincere la Champions a ... Un cielo poco azzurro Il mancato arrivo di Paulo Dybala , l'unico in grado di alzare nuovamente il tasso tecnico della ... In più, la sensazione che il mercato non alzerà più di tanto il livello della squadra, relegando gli ... Il Posticipo invece viene a integrarsi in una squadra giovane e può segnare l'inizio di un periodo di ... Quindi è sicuro che Mou neun'altra "Lo farà, lui ha solo un obiettivo: vincere la Champions a ...Il mancato arrivo di Paulo, l'unico in grado di alzare nuovamente il tasso tecnico della ... In più, la sensazione che il mercato nonpiù di tanto il livello della squadra, relegando gli ... L’Appunto