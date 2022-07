Covid | salgono i casi e i ricoveri nel Lazio | oltre 10 000 nuovi contagi

(Di martedì 19 luglio 2022) Prima iche sembravano in calo, poi di nuovo l’aumento di positivi. Oggi nel, infatti, si sono registrati10.000(ieri ne erano 3708), ma sono in aumento anche i. A dimostrazione, purtroppo, che la variante Omicron 5 continua a circolare e a diffondersi, talmente tanto che gli esperti continuano a ribadire l’importanza del vaccino e della quarta dose per chi può farla. Idi oggi nelEcco, nel dettaglio, i dati di oggi nel: 10219+16 ricoverati terapie intensive stabili +4716 cittadini in isolamento 9 morti 5478 guariti Articolo in aggiornamento su Il Corriere della Città.

Covid, salgono ancora i ricoveri ospedalieri Prima i casi che sembravano in calo, poi di nuovo l'aumento di positivi. Oggi nel Lazio, infatti, si sono registrati oltre 10.000 nuovi contagi (ieri ne erano 3708), ma sono in aumento anche i ...«Nelle ultime 24h sono stati effettuati 4753 tamponi in provincia di Frosinone. Abbiamo registrato 1181 nuovi casi positivi al SARS-CoV-2. I negativizzati sono 1376. I ricoverati sono 82. Non si regis ...