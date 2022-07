Caldo Spagna, 510 vittime in una settimana (Di martedì 19 luglio 2022) Madrid, 18 lug. - Salgono a 510 in una settimana, 150 solo sabato, le vittime del Caldo in Spagna, dove si sono raggiunti in questi giorni anche i 45 gradi. Lo ha fatto sapere il ministero della ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 19 luglio 2022) Madrid, 18 lug. - Salgono a 510 in una, 150 solo sabato, ledelin, dove si sono raggiunti in questi giorni anche i 45 gradi. Lo ha fatto sapere il ministero della ...

