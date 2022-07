Battiti Live 2022: la scaletta della terza puntata (Di martedì 19 luglio 2022) Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci - Battiti Live (Foto US Mediaset) La musica di Battiti Live accende l’estate 2022 di Italia 1. Continua questa sera la messa in onda della kermesse musicale itinerante di Radionorba, condotta da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, con la partecipazione di Mariasole Pollio tra il pubblico. Si prosegue da Gallipoli. di martedì 19 luglio Ecco la scaletta della terza puntata in onda da Gallipoli, con i cantanti previsti, i brani e l’ordine di esibizione (la puntata è andata in diretta su Telenorba, Radionorba e Radionorba Tv il 2 luglio): Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini – Caramello Irama – PamPamPamPamPamPamPamPam Irama – Medley Albe – Karma LDA – Bandana On ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 19 luglio 2022) Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci -(Foto US Mediaset) La musica diaccende l’estatedi Italia 1. Continua questa sera la messa in ondakermesse musicale itinerante di Radionorba, condotta da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, con la partecipazione di Mariasole Pollio tra il pubblico. Si prosegue da Gallipoli. di martedì 19 luglio Ecco lain onda da Gallipoli, con i cantanti previsti, i brani e l’ordine di esibizione (laè andata in diretta su Telenorba, Radionorba e Radionorba Tv il 2 luglio): Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini – Caramello Irama – PamPamPamPamPamPamPamPam Irama – Medley Albe – Karma LDA – Bandana On ...

gliarchidiAlexW : #alex #alexwyse #christian #christianstefanelli 10 mesi da 'non dó titoli alle mie canzoni' ed abbiamo 4 live già… - zazoomblog : BATTITI LIVE TERZO APPUNTAMENTO TRA FEDEZ CRISTIANO MALGIOGLIO E DARGEN D’AMICO - #BATTITI #TERZO #APPUNTAMENTO… - bubinoblog : GUIDA TV 19 LUGLIO 2022: UN MARTEDÌ TRA PAOLO BORSELLINO, HARRY WILD, BATTITI LIVE, IN ONDA - ALBE_NEWS : Questa sera verrà trasmessa la terza puntata del #BattitiLive in cui sarà presente #Albe - ore 21.15 su Italia 1 ??… - redazionerumors : Dopo il successo delle scorse due tappe ecco la terza serata in compagnia di Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci:… -