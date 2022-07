Auto elettriche - I produttori di EV dietro ai marchi premium per soddisfazione dei clienti (Di martedì 19 luglio 2022) I costruttori di soli veicoli elettrici si collocano alle spalle di quelli premium tradizionali nelle classifiche di soddisfazione dell'esperienza di acquisto da parte dei clienti, secondo il rapporto divulgato nei giorni scorsi da Pied Piper, società americana specializzata in mistery shopping e analisi del comportamento dei consumatori. Il suo Prospect satisfaction index (PSI) tiene conto di circa 70 parametri per valutare le performance dei servizi di vendita delle case Automobilistiche, come i comportamenti dei venditori, la disponibilità di varie opzioni finanziarie, la rapidità delle risposte online e così via. Per i costruttori che non utilizzano canali di vendita fisici, come per esempio Rivian (che commercializza pick-up e Suv solo online), la valutazione si è basata su contatti telefonici. I risultati. ... Leggi su quattroruote (Di martedì 19 luglio 2022) I costruttori di soli veicoli elettrici si collocano alle spalle di quellitradizionali nelle classifiche didell'esperienza di acquisto da parte dei, secondo il rapporto divulgato nei giorni scorsi da Pied Piper, società americana specializzata in mistery shopping e analisi del comportamento dei consumatori. Il suo Prospect satisfaction index (PSI) tiene conto di circa 70 parametri per valutare le performance dei servizi di vendita delle casemobilistiche, come i comportamenti dei venditori, la disponibilità di varie opzioni finanziarie, la rapidità delle risposte online e così via. Per i costruttori che non utilizzano canali di vendita fisici, come per esempio Rivian (che commercializza pick-up e Suv solo online), la valutazione si è basata su contatti telefonici. I risultati. ...

