leggoit : Amici, LDA sparisce dai social: fan in delirio: «Qualcuno sa dov'è finito?». Cosa è successo - stanzadicasini : @marperlo1 quella che fa “l’ho messa già su spotify ai ai” è la canzone più “conosciuta”, l’aveva portata ad amici… - streamaka7even : @marperlo1 fece una sfida ad amici contro lda - infoitcultura : LDA verso un duetto dopo Amici?/ 'Canto in inglese' 'La mia crush? Ariana Grande!' - infoitcultura : Amici 21, LDA sparito dai radar: “Non sto bene” -

Paura per. L'ex allievo di21 è completamente sparito dai social , suscitando preoccupazione nei fan. Dopo settimane di ospitate, concerti, instore e molto altro, il cantante è sparito. L'assenza di ...Tante volte piangevo da solo sul cuscino, quindi ero spento, non ero più concentrato' - ha dettosenza filtri su Gigi D'Alessio/ "Papà mi ha preso per pazzo, quando...": 'Maria De ...Paura per LDA. L'ex allievo di Amici 21 è completamente sparito dai social, suscitando preoccupazione nei fan. Dopo settimane di ospitate, concerti, instore e molto altro, il ...LDA non sta bene e sui social svela di avere dei piccoli problemi di salute: ecco come sta ora. Sono stati mesi no stop gli ultimi per LDA. Dopo la fine dell’esperienza ad Amici 21 infatti il cantante ...