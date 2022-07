Wall Street si è salvata dal crollo delle criptovalute, i piccoli investitori no (Di lunedì 18 luglio 2022) «Il denaro c’è ma non si vede: qualcuno vince, qualcuno perde», diceva Gordon Gekko nel celebre “Wall Street” di Oliver Stone, del 1987. Dopo settimane a dir poco concitate per gli investitori in criptovalute – caratterizzate dal crollo generalizzato delle quotazioni – i mercati del denaro virtuale stanno tornando a stabilizzarsi. Il crack finanziario si lascia alle spalle un settore con livelli di capitalizzazione calati mediamente del 50-70%, con il valore del Bitcoin passato – nell’arco di una manciata di mesi – dai 47mila dollari dello scorso marzo agli attuali 19mila. Nel generale bagno di sangue delle cryptocurrencies, quasi tutti hanno perso. Qualcuno però, ha perso meno di altri. È il caso delle grandi banche e dei fondi di investimento di ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 18 luglio 2022) «Il denaro c’è ma non si vede: qualcuno vince, qualcuno perde», diceva Gordon Gekko nel celebre “” di Oliver Stone, del 1987. Dopo settimane a dir poco concitate per gliin– caratterizzate dalgeneralizzatoquotazioni – i mercati del denaro virtuale stanno tornando a stabilizzarsi. Il crack finanziario si lascia alle spalle un settore con livelli di capitalizzazione calati mediamente del 50-70%, con il valore del Bitcoin passato – nell’arco di una manciata di mesi – dai 47mila dollari dello scorso marzo agli attuali 19mila. Nel generale bagno di sanguecryptocurrencies, quasi tutti hanno perso. Qualcuno però, ha perso meno di altri. È il casograndi banche e dei fondi di investimento di ...

