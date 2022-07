Uomini e Donne, un’ex tronista criticata per la forma fisica (e non solo): le sue sarcastiche risposte (Di lunedì 18 luglio 2022) un’ex tronista storica di Uomini e Donne è stata attaccata sui social per la sua forma fisica e non solo. Stiamo parlando di Ramona Amodeo, nota per aver partecipato al dating show di Canale 5 dapprima come corteggiatrice e successivamente come tronista. Diversamente da tante meteore che sono passate all’interno dello studio di Uomini e Donne, Ramona Amodeo è riuscita a mantenere un ottimo pubblico che la segue giornalmente sui social. Qui condivide tutta la sua quotidianità. L’ex volto di Canale 5 ha infatti una vita abbastanza piena: dal 2016 fa coppia fissa con Luca Cicia con la quale si è poi sposata nel 2017. Ma non solo. E’ soprattutto mamma di tre splendidi bambini: Annachiara, Olimpia e ... Leggi su isaechia (Di lunedì 18 luglio 2022)storica diè stata attaccata sui social per la suae non. Stiamo parlando di Ramona Amodeo, nota per aver partecipato al dating show di Canale 5 dapprima come corteggiatrice e successivamente come. Diversamente da tante meteore che sono passate all’interno dello studio di, Ramona Amodeo è riuscita a mantenere un ottimo pubblico che la segue giornalmente sui social. Qui condivide tutta la sua quotidianità. L’ex volto di Canale 5 ha infatti una vita abbastanza piena: dal 2016 fa coppia fissa con Luca Cicia con la quale si è poi sposata nel 2017. Ma non. E’ soprattutto mamma di tre splendidi bambini: Annachiara, Olimpia e ...

