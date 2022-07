Ucraina, missili su un palazzo nel Donetsk: sei le vittime dei bombardamenti (Di lunedì 18 luglio 2022) Sei persone sono morte in un bombardamento russo di un palazzo di due piani a Toretsk, nella regione del Donetsk, nell'Ucraina orientale. Lo ha riferito il Servizio per l'emergenza statale ucraino ... Leggi su globalist (Di lunedì 18 luglio 2022) Sei persone sono morte in un bombardamento russo di undi due piani a Toretsk, nella regione del, nell'orientale. Lo ha riferito il Servizio per l'emergenza statale ucraino ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA I Kiev denuncia: 'Spie russe sulle tracce delle armi occidentali'. Ancora missili nel Donetsk, morti tre ci… - Agenzia_Ansa : UCRAINA I Suonano le sirene anti-aeree a Kiev, missili su Odessa Mosca sta usando la centrale nucleare di Zaporizhz… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Almeno sei persone hanno perso la vita e altre 30, incluso un bambino di nove anni, sono intrappolate sot… - tharros_nuraghe : RT @riannuzziGPC: Con un budget militare recentemente salito a 840 miliardi di $, gli USA non sarebbero in grado di difendersi dai missili… - tetoroa : RT @riannuzziGPC: Con un budget militare recentemente salito a 840 miliardi di $, gli USA non sarebbero in grado di difendersi dai missili… -