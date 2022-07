Torino, chiede di passare in bici, a pugni gli spaccano la mandibola (Di lunedì 18 luglio 2022) L’hanno picchiato fino a mandarlo all’ospedale, solo perchè aveva chiesto di lasciargli libera la strada per passare con la bici. Francesco Tagliavia, 37 anni, tecnico dello spettacolo che si occupa di luci negli eventi, è ricoverato all’ospedale Molinette di Torino dopo che nella notte tra venerdì e sabato è stato aggredito da un gruppetto di 4-5 ventenni. “Mi trovavo nel controviale di corso San Maurizio tra via Napione e via Bava – racconta all’ANSA, raggiunto telefonicamente dal suo letto di ospedale – ero in bici, ma un gruppo di ragazzi e ragazze stazionavano in mezzo alla strada impedendomi di passare. Ho chiesto gentilmente se si potevano spostare, come risposta mi hanno colpito con pugni facendomi cadere”. Poi i ricordi di Francesco si annebbiano. Dice che qualcuno ha chiamato ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 18 luglio 2022) L’hanno picchiato fino a mandarlo all’ospedale, solo perchè aveva chiesto di lasciargli libera la strada percon la. Francesco Tagliavia, 37 anni, tecnico dello spettacolo che si occupa di luci negli eventi, è ricoverato all’ospedale Molinette didopo che nella notte tra venerdì e sabato è stato aggredito da un gruppetto di 4-5 ventenni. “Mi trovavo nel controviale di corso San Maurizio tra via Napione e via Bava – racconta all’ANSA, raggiunto telefonicamente dal suo letto di ospedale – ero in, ma un gruppo di ragazzi e ragazze stazionavano in mezzo alla strada impedendomi di. Ho chiesto gentilmente se si potevano spostare, come risposta mi hanno colpito confacendomi cadere”. Poi i ricordi di Francesco si annebbiano. Dice che qualcuno ha chiamato ...

