Ronald Araujo parla dell’inseguimento di Jules Kounde del Barcellona

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 18 luglio 2022) 2022-07-17 23:21:15 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Domenica il difensore delha fornito la sua opinione sulle speculazioni in corso che colleganodel Siviglia al club. Il nazionale francese, ovviamente, è stato fortemente invitato a trasferirsi al Camp Nou prima della prossima stagione. Tra gli sforzi in corso di coloro che occupano una posizione di potere in Catalunya per rafforzare sufficientemente la squadra di Xavi Hernandez, il 23enne è stato identificato come un obiettivo primario. Ciò accade nonostantefosse ampiamente previsto che si trasferisse in Inghilterra con il Chelsea quest’estate, sulla scia di un inseguimento durato un anno da parte dei ...