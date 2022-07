Rocky, Sylvester Stallone contro il produttore Irwin Winkler: "Rivoglio indietro ciò che resta dei diritti" (Di lunedì 18 luglio 2022) Sylvester Stallone torna a chiedere al produttore Irwin Winkler i diritti di Rocky, sua creatura di cui vorrebbe lasciare qualcosa ai figli. Pur essendo il creatore della saga di Rocky, avendo scritto e interpretato il film del 1976 che si è trasformato in un franchise epocale, Sylvester Stallone non possiede i diritti sulla sua creazione. La star ha così chiesto al produttore Irwin Winkler di restituirgli "ciò che resta dei suoi diritti", un tema doloroso che, come dice Stallone, "divora la mia anima". "Dopo che Irwin ha controllato Rocky per oltre 47 ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 18 luglio 2022)torna a chiedere aldi, sua creatura di cui vorrebbe lasciare qualcosa ai figli. Pur essendo il creatore della saga di, avendo scritto e interpretato il film del 1976 che si è trasformato in un franchise epocale,non possiede isulla sua creazione. La star ha così chiesto aldi restituirgli "ciò chedei suoi", un tema doloroso che, come dice, "divora la mia anima". "Dopo chehallatoper oltre 47 ...

