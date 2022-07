Porsche - In futuro una nuova Suv elettrica e più lusso

(Di lunedì 18 luglio 2022) Laha intenzione di ampliare la propria gamma con unavettura a ruote alte. "Abbiamo in programma di aggiungere un nuovo modello di Suv dicompletamente elettrico alla nostra gamma, ha rivelato l'amministratore delegato Oliver Blume, nel corso di un incontro con la comunità finanziaria, aggiungendo altri dettagli: il veicolo sarà a prodotto a Lipsia, al fianco delle Macan e Panamera, e consentirà alladi espandere ulteriormente la presenza nel segmento delle automobili di: ci rivolgiamo in particolare, ai segmenti con margini più elevati e, in questo modo, puntiamo a cogliere nuove opportunità commerciali". Dunque, laSuv dovrebbe posizionarsi al di sopra delle attuali sport utility in portafoglio e intercettare un nuovo bacino di clientela, ...

Non solo elettrico.tiene aperte due porte per ildei suoi powertrain. Fedele ai programmi degli ultimi anni, la Casa di Zuffenhausen, tramite il suo Ceo, Oliver Blume , ha ribadito la sua volontà di ...Si tratta di un modello che punta ad entrare in concorrenza diretta con laCayenne. Come ... La nuova Polestar 3 ricoprirà un ruolo chiave per il successodel brand. Polestar ha chiuso il ... Porsche: il futuro è tutto per le elettriche e per gli e-fuel Le prospettive per il futuro. L’aumento dell’esposizione a segmenti più redditizi è, però, dimostrato dalle prospettive di lungo termine. La Porsche, infatti, si è posta l’obiettivo di raggiungere un ...Porsche, Blume tiene aperte due porte: elettrico e carburanti sintetici. Il futuro potrebbe, anzi dovrebbe, essere definito dalla neutralità tecnologica.