Perimetro cybersecurity | complete le norme | ecco l' ultimo decreto

È operativo anche l'ultimo tassello del Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica: è stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'ultimo regolamento attuativo adottato con il "DPCM 4" del 18 maggio 2022: un passo importante che va a completare lo scudo cibernetico a difesa delle infrastrutture critiche

tecnologico nazionale a supporto della sicurezza della supply chain delle particolari categorie di asset rientranti nel Perimetro e per l'adozione di schemi di certificazione europea di cybersecurity

FORTINET: mettiamo in sicurezza il nostro futuro
da anni si parla di perimetro che non c'è più, e le nuove tecnologie attraggono sempre più le ... Sta però aumentando la consapevolezza che la cybersecurity sia una priorità anche per l'OT e si sta ...

Certificazioni cybersecurity, il nuovo decreto ACN: ecco l'impatto sul sistema Paese
In arrivo nuove norme per le modalità di accreditamento dei Laboratori Accreditati di Prova, che supporteranno il Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale nella valutazione e nella certificazione