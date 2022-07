(Di lunedì 18 luglio 2022) L’uso dei media digitali, in particolare dei social media, ha sollevato una serie di “gravi questioni etiche“. Che richiedono “un giudizio saggio. E perspicace da parte dei comunicatori e di tutti coloro che si preoccupano dell’autenticità e della qualità delle relazioni umane”. Parola di. Preoccupato per le conseguenze negative dell’escalation di notizie infondate.Francesco denuncia l’e lesui social A volte, “i siti dei media sono diventati luoghi di tossicità. Discorsi d’”, denunciaFrancesco secondo il quale, come riporta Vatican, è necessario aiutare ia “distinguere lamenzogna. Il bene dal ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Il Papa tuona contro le fake news: 'A volte i siti web sono tossici'. E' necessario 'contrastare la menzogna e la d… - SecolodItalia1 : Papa: “Il web è diventato un luogo tossico di fake news e odio. Educhiamo i giovani alla verità”… - lifestyleblogit : Papa: 'A volte siti web sono tossici' - - raspa90 : RT @Agenzia_Ansa: Il Papa tuona contro le fake news: 'A volte i siti web sono tossici'. E' necessario 'contrastare la menzogna e la disinfo… - OperaFisista : Papa tuona contro le fake news: 'A volte i siti web sono tossici' - Politica - ANSA -

Lo diceFrancesco in un messaggio ai partecipanti al Congresso mondiale Signis, in programma dal 15 al 18 agosto a Seoul, 'terra - scrive ilin un messaggio tutto in inglese - la cui storia ...Ilsi scaglia contro le fake news e considera che 'l'uso dei media digitali, in particolare dei social media, solleva un certo numero di gravi questioni etiche'. 'A volte e in alcuni luoghi", ...Vittoria dice papà per la prima volta dopo che Fedez ha tentato più volte di farglielo pronunciare: ecco il video in diretta.Il Pontefice sottolinea come media digitali possano promuovere il dialogo e la comunicazione, ma al contempo c'è la necessità di ''contrastare la menzogna e la disinformazione''.