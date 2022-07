Ordine duro: “De Ligt uscito con diploma di scuola media dopo stagioni con Bonucci e Chiellini” (Di lunedì 18 luglio 2022) Franco Ordine ha analizzato il rendimento di De Ligt nella Juventus durante la diretta live sul canale JB Live. Il giornalista ha ironizzato sul rendimento dell‘olandese in bianconero, il quale -... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 18 luglio 2022) Francoha analizzato il rendimento di Denella Juventus durante la diretta live sul canale JB Live. Il giornalista ha ironizzato sul rendimento dell‘olandese in bianconero, il quale -...

Pubblicità

duro_lavoro : RT @Strat_Sys: @boni_castellane @Corriere Si dovrebbero porre anche anche l'ulteriore, necessaria domanda che in ordine di logica precede l… - duro_lavoro : RT @HoaraBorselli: Il #clan dei pusher marocchini dedito allo spaccio di droga che spadroneggia nei boschi del Varesotto. Torture,ossa rott… - FabioBeatrice : @BimbiMeb @EmmaFattorini @CarloCalenda Io credo che lasciare ai 5 S il lusso dell’opposizione sia un grave errore s… - dipinton3 : RT @trottorello: @jukojack @EmanuelaErre Quella che te lo fa funzionare bene ovvero duro che duri. Basta pippe da abusi da visione divideop… - hiboss_hiboss : RT @OrsoUrbano21: @Cambiacasacca Non essere troppo duro con il te stesso ipotetico. Se l'idea di entrare nella gabbia non è tua ma semplice… -