LIVE Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: Isola e Navarria agli ottavi nella spada! Avanti tutti gli sciabolatori (Di lunedì 18 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE È FINITA! MARA Navarria agli ottavi! Battuta la francese Rembi 14-12! 13-10 DUE STOCCATE NEL GIRO DI TRE SECONDI DI Navarria! COLPO DOPPIO! 11-9! 10-7 Navarria! NE ESCE CON UNA DIFESA ECCELLENTE! 9-7 Navarria. Si riporta sotto Rembi. Manca un minuto alla fine, fase di studio. 9-6 Navarria! La francese è respinta dalla stoccata dell’azzurra! 8-6 Navarria!! IN SPACCATA È ARRIVATA A COLPIRE! 7-6 Doppio colpo e margine che rimane invariato. Termina sul 6-5 per Navarria il secondo periodo! Gli ultimi tre minuti saranno decisivi. 6-5 Navarria!! CHE STOCCATA IN ALLUNGO! 4-4! Perfetto equilibrio a metà dei secondi tre minuti. 3-2 ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAÈ FINITA! MARA! Battuta la francese Rembi 14-12! 13-10 DUE STOCCATE NEL GIRO DI TRE SECONDI DI! COLPO DOPPIO! 11-9! 10-7! NE ESCE CON UNA DIFESA ECCELLENTE! 9-7. Si riporta sotto Rembi. Manca un minuto alla fine, fase di studio. 9-6! La francese è respinta dalla stoccata dell’azzurra! 8-6!! IN SPACCATA È ARRIVATA A COLPIRE! 7-6 Doppio colpo e margine che rimane invariato. Termina sul 6-5 peril secondo periodo! Gli ultimi tre minuti saranno decisivi. 6-5!! CHE STOCCATA IN ALLUNGO! 4-4! Perfetto equilibrio a metà dei secondi tre minuti. 3-2 ...

