L' ex poliziotto Dia | Due giorni prima Borsellino e io interrogammo Mutolo

Leggi su iltempo

(Di lunedì 18 luglio 2022) Palermo, 18 lug. (Adnkronos) - "Quel venerdì pomeriggio, 17 luglio 1992, dopo avere finito l'interrogatorio con il collaboratore Gaspare, ci salutammo affettuosamente con una forte stretta di mano e il giudicemi disse: 'Ci vediamo la prossima settimana. Forse andrò un giorno in Germania a sentire due mafiosi'. Quella fu l'ultima volta che lo vidi. Appena 48 ore dopo sentii la terribile notizia della strage di Via D'Amelio e mi si gelò il sangue". Sono trascorsi esattamente 30 anni da quel giorno ma Pippo Giordano, exdella Dia, ancora si commuove. Paolofece il suo ultimo interrogatorio, a Roma, proprio con lui, in un appartamento in uso alla Dia. Per sentire, con il pm Gioacchino Natoli, il pentito di mafia Gaspare, che ha raccontato alcuni retroscena ...