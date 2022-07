L'Europa nella morsa di Apocalisse4800. Sarà una settimana di caldo record (Di lunedì 18 luglio 2022) AGI - Con l'inizio della settimana, l'anticiclone africano Apocalisse4800 - chiamato così per la quota dello zero termico prevista appunto a 4800 metri, sulla cima d'Europa, il Monte Bianco - diventa sempre più forte. Nei prossimi giorni verranno raggiunte temperature record su molte città, con valori massimi vicini o di poco superiori ai 40 gradi in pianura. A prevederlo sono gli esperti del sito ilmeteo.it, secondo cui "con l'anticiclone africano si raggiungerà una quasi totale stabilità dell'atmosfera: per i prossimi sette giorni il sole Sarà prevalente e il cielo si presenterà praticamente sereno su tutte le regioni. Da segnalare soltanto occasionali e piuttosto isolati brevi rovesci o rapidi temporali di calore lungo i confini alpini (soprattutto dell'Alto Adige, in Val Pusteria) e ... Leggi su agi (Di lunedì 18 luglio 2022) AGI - Con l'inizio della, l'anticiclone africano- chiamato così per la quota dello zero termico prevista appunto a 4800 metri, sulla cima d', il Monte Bianco - diventa sempre più forte. Nei prossimi giorni verranno raggiunte temperaturesu molte città, con valori massimi vicini o di poco superiori ai 40 gradi in pianura. A prevederlo sono gli esperti del sito ilmeteo.it, secondo cui "con l'anticiclone africano si raggiungerà una quasi totale stabilità dell'atmosfera: per i prossimi sette giorni il soleprevalente e il cielo si presenterà praticamente sereno su tutte le regioni. Da segnalare soltanto occasionali e piuttosto isolati brevi rovesci o rapidi temporali di calore lungo i confini alpini (soprattutto dell'Alto Adige, in Val Pusteria) e ...

