La proposta di Renzi | Draghi bis con un elenco di priorità «prendere o lasciare»

(Di lunedì 18 luglio 2022) «Conte non sta andando fino in fondo, Conte sta più banalmente andando a fondo. E trascina nell’abisso i pochi che gli sono rimasti vicini. La cosa drammatica è che questa scelta masochista fa male anche all’Italia, alle imprese, alle famiglie e non solo ai Cinque Stelle». Lo dice al Corriere il leader di Italia Viva Matteo, secondo cui la crisi innescata dal capo dei Cinque Stelle è frutto di molteplici ragioni, tra cui «invidia, frustrazione, miopia politica, cinismo, paura». Ma, aggiunge, «la principale di tutte è che la politica è un’arte nella quale non ci si improvvisa. Se non sei capace, non sei capace. Punto. Puoi vincere un biglietto alla lotteria e fare il premier come accaduto a Conte. Ma poi la realtà ti presenta il conto e se non hai visione politica prima o poi la gente se ne accorge». Con la sua petizione,ha raccolto oltre ...