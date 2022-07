iPhone 15 Pro Max sarà unico grazie alla sua lente periscopica con zoom ottico

Leggi su computermagazine

(Di lunedì 18 luglio 2022)15 Pro Maxil primo nella storia di Apple a montare un sensore fotografico periscopico, dando vita così ad unoincredibile.15 Pro Max introdurrà locon sensore periscopico – 18722 www.computermagazine.itLa line-up del 2024composta, come sempre, da un modello base/standard e uno Pro, entrambi disponibili in due tagli: uno da 6.1 e uno da 6.7 pollici. Su tutti svetterà15 Pro Max, il fratello maggiore della serie di15 che, oltre alle dimensioni maggiori, sfoggerà alcune caratteristiche uniche. Tra queste la, in arrivo per la prima volta sue che, almeno in linea teorica, dovrebbe ...