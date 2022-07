Covid, Kyriakides: "Agire ora e alzare protezione in vista autunno-inverno" (Di lunedì 18 luglio 2022) Milano, 18 lug. (Adnkronos Salute)() - "Le infezioni" da Sars-CoV-2 "sono di nuovo in crescita in tutta l'Ue e con questo aumento assistiamo anche a un aumento dei casi gravi, dei ricoveri ospedalieri, dell'occupazione di posti in terapia intensiva e della mortalità. Dobbiamo Agire ora per affrontare questo problema e intensificare le azioni per accrescere la protezione anche in previsione di ulteriori ondate autunnali e invernali". A sottolinearlo è Stella Kyriakides, la commissaria europea per la Salute e la sicurezza alimentare, in una nota in cui l'Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, dà notizia della pubblicazione di due documenti: il primo contiene le sue 'Considerazioni preliminari di salute pubblica per le strategie di vaccinazione anti-Covid nella seconda metà del 2022'; ... Leggi su iltempo (Di lunedì 18 luglio 2022) Milano, 18 lug. (Adnkronos Salute)() - "Le infezioni" da Sars-CoV-2 "sono di nuovo in crescita in tutta l'Ue e con questo aumento assistiamo anche a un aumento dei casi gravi, dei ricoveri ospedalieri, dell'occupazione di posti in terapia intensiva e della mortalità. Dobbiamoora per affrontare questo problema e intensificare le azioni per accrescere laanche in previsione di ulteriori ondate autunnali e invernali". A sottolinearlo è Stella, la commissaria europea per la Salute e la sicurezza alimentare, in una nota in cui l'Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, dà notizia della pubblicazione di due documenti: il primo contiene le sue 'Considerazioni preliminari di salute pubblica per le strategie di vaccinazione anti-nella seconda metà del 2022'; ...

