Come funziona (e dove sbaglia) la disinformazione sul cambiamento climatico (Di lunedì 18 luglio 2022) Abbiamo assistito a un ritorno di condivisioni che disseminano il dubbio sulla responsabilità umana nel cambiamento climatico. Trovate diversi esempi nella sezione di Open Fact-checking (qui, qui e qui). Forse non è un caso se tra i diffusori troviamo anche persone che partecipano alla disinformazione No vax e alla propaganda russa. Il maggiore danno lo abbiamo quando a fare questo tipo di operazione sono ambienti apparentemente autorevoli e scientifici. Esistono diversi termini per definire la disinformazione che nega questi fenomeni, i quali se affrontati danneggerebbero economicamente alcune lobby: i mercanti del dubbio sono gli attori, la strategia del tabacco è il modo in cui agiscono. Il termine indica il modo in cui le multinazionali del tabacco foraggiarono un finto dibattito scientifico, instillando dubbi ...

