(Di lunedì 18 luglio 2022) Al Bct, Festival del Cinema e della Televisione in programma a Benevento dal 12 al 17 luglio,, il comico che si prepara a debuttare alla regia, racconta i suoi 'primi' quarantadue anni di carriera tra tv, cinema e teatro. Nella prossima stagione televisiva lo ritroveremo al timone di Zelig, un'edizione rinnovata e più compatta di tre puntate. Nel frattemposi prepara a debuttare anche come regista con L'ultima volta che siamo stati bambini, film tratto dall'omonimo libro di Fabio Bartolomei, prodotto e distribuito da Medusa Film. Al Bct, Festival del Cinema e della Televisione in programma a Benevento dal 12 al 17 luglio, l'attore è il protagonista di un incontro che ripercorre i suoi quarant'anni di carriera. Un viaggio iniziato dal Piccolo di Milano, proseguita tra teatro, cinema e ...

Pubblicità

blusewillis1 : RT @costantinopolve: @blusewillis1 Degno di nota l'omaggio degli @eelst con Claudio Bisio in 'Coesi se vi pare'. - costantinopolve : @blusewillis1 Degno di nota l'omaggio degli @eelst con Claudio Bisio in 'Coesi se vi pare'. - leeknow_rt : RT @dani_lettrice: Sto guardando un film con Rocco Hunt, Claudio Bisio e Lino Guanciale. - dani_lettrice : Sto guardando un film con Rocco Hunt, Claudio Bisio e Lino Guanciale. - TV7Benevento : BCT. PREMIO ALLA CARRIERA A CLAUDIO BISIO - -

Movieplayer.it

Lunedì 18 luglio in prima serata su Canale 5 va in onda la riproposizione di " Zelig " condotta dall'affiatata coppia formata dae Vanessa Incontrada con i più grandi nomi della risata all'italiana, protagonisti della storia del programma. La terza puntata vedrà alternarsi sul palco del TAM Teatro degli Arcimboldi ...Ritorna la grande comicita' di Zelig,e Vanessa Incontrada conducono la nuova edizione di Zelig, con la partecipazione dei piu' grandi talenti comici italiani e nuovi emergenti. ... Claudio Bisio, “Amo la sala, non dico no alle piattaforme. Per salvarla c’è bisogno di storie che stupiscano" Al Bct, Festival del Cinema e della Televisione in programma a Benevento dal 12 al 17 luglio, Claudio Bisio, il comico che si prepara a debuttare alla regia, racconta i suoi 'primi' quarantadue anni d ...Il Festival del Cinema e della Televisione di Benevento è in dirittura d’arrivo, ma non è ancora terminato. Il quinto appuntamento dell’importante manifestazione culturale regala ancora tante emozioni ...