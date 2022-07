Che terribile accoppiata i giallorossi: un danno terribile per l'Italia (Di lunedì 18 luglio 2022) L'aggressione più fiera e riuscita ai danni del sistema rappresentativo, e la piega più autoritaria e illiberale mai assunta dal nostro ordinamento, si sono prodotte esattamente durante l'epopea del vaffanculo al potere in consorzio con la sinistra perbene, ed esattamente in attuazione delle politiche stataliste, anti-concorrenziali, pauperiste e di feroce assalto ai diritti individuali che non a caso vedevano in perfetta e sinergica collaborazione infettiva quelle due varianti di un'identica peste reazionaria. C'era però una differenza di portamento, di pubblica postura, tra il partito degli statali e dei pensionati, vale a dire il Partito democratico, e il movimento degli sfaccendati grillini arrivato al potere col voto di scambio dell'"uno vale uno" (un voto, un reddito da sofà). Da parte grillina, infatti, c'era soltanto la brama di perpetuare le facoltà di bottino con la ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) L'aggressione più fiera e riuscita ai danni del sistema rappresentativo, e la piega più autoritaria e illiberale mai assunta dal nostro ordinamento, si sono prodotte esattamente durante l'epopea del vaffanculo al potere in consorzio con la sinistra perbene, ed esattamente in attuazione delle politiche stataliste, anti-concorrenziali, pauperiste e di feroce assalto ai diritti individuali che non a caso vedevano in perfetta e sinergica collaborazione infettiva quelle due varianti di un'identica peste reazionaria. C'era però una differenza di portamento, di pubblica postura, tra il partito degli statali e dei pensionati, vale a dire il Partito democratico, e il movimento degli sfaccendati grillini arrivato al potere col voto di scambio dell'"uno vale uno" (un voto, un reddito da sofà). Da parte grillina, infatti, c'era soltanto la brama di perpetuare le facoltà di bottino con la ...

