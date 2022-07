Caldo africano da record: mercoledì 9 città con il bollino rosso. Ecco quali sono (Di lunedì 18 luglio 2022) Roma, 18 luglio 2022 - Allarme Caldo in Italia : da mercoledì nove città saranno con il bollino rosso . Il ministero della Salute ha emesso il bollettino sulle ondate di calore che attraverseranno il ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) Roma, 18 luglio 2022 - Allarmein Italia : danovesaranno con il. Il ministero della Salute ha emesso il bollettino sulle ondate di calore che attraverseranno il ...

