Bambino accoltellato nel sonno | in punto di morte confessa | “E’ stata la mamma”

Un bimbo di 11 anni trovato quasi morto nel suo letto: mentre dormiva qualcuno ha tentato di ucciderlo. Quel qualcuno lo conosceva bene. Sempre più spesso i bambini diventano le vittime inconsapevoli delle frustrazioni, dei disturbi psichici o della sete di vendetta dei genitori. Qualche tempo fa, in provincia di Milano, una donna ha ucciso la figlia di 2 anni per farla pagare all'ex. Questa volta la vittima aveva 11 anni ed è stato accoltellato nel sonno. Si chiamava Bruce Johnson Jr. ed è morto nell'ospedale di Hobbs, in New Mexico, negli Stati Uniti, dopo essere stato brutalmente accoltellato proprio da colei che gli aveva dato la vita. A causa dei problemi di natura mentale della donna, il bambino era stato affidato al padre. La coppia stava divorziando.

