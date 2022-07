Atp 500 Amburgo 2022 | Musetti soffre ma batte al terzo set e in rimonta Lajovic

Leggi su sportface

(Di lunedì 18 luglio 2022) Lorenzoma riesce are inDejan Lazovic nel primo turno del torneo Atp 500 di. Il tennista azzurro, dopo aver perso al tie-break il primo set, vince in analoga maniera il secondo parziale, rinviando il verdetto a unset in cui arriva un break in apertura sul quale l’Illusionista di Carrara si costruisce la vittoria: 6-7(4) 7-6(4) 6-3 il punteggio finale, al secondo turno incrocio durissimo contro uno tra Ruusuvuori e Schwartzman. Inizio di partita complicato per, che in generale nella prima parte di primo set fa fatica a mettere la prima in campo;si costruisce così la prima palla break già nel primo gioco, mala salva e a sua volta può rammaricarsi per un paio di ...