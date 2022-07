Andrea Scanzi dedica L’affondo ai Cinque stelle: “Cosa deve fare il Movimento per continuare a esistere?” (Di lunedì 18 luglio 2022) Un finale di stagione, quello de L’affondo di Andrea Scanzi, che non può non essere dedicato al Movimento Cinque stelle, alla crisi del governo Draghi, alle mosse di Giuseppe Conte: “Vi dirò secondo me, Cosa dovrebbero fare i Cinque stelle per continuare, non dico a essere attrattivi, ma per continuare a esistere. ‘L’affondo’ è un format realizzato da Loft Produzioni per il sito e la app di TvLoft nonché per la smart tv, disponibile online tutti i martedì dalle otto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) Un finale di stagione, quello dedi, che non può non essereto al, alla crisi del governo Draghi, alle mosse di Giuseppe Conte: “Vi dirò secondo me,dovrebberoper, non dico a essere attrattivi, ma per. ‘’ è un format realizzato da Loft Produzioni per il sito e la app di TvLoft nonché per la smart tv, disponibile online tutti i martedì dalle otto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

