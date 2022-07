Ancora guai per Blake Jenner, l’ex star di Glee e Supergirl in arresto per guida in stato di ebbrezza (Di lunedì 18 luglio 2022) guai giudiziari in vista per Blake Jenner, noto per aver interpretato Ryder Lynn in Glee: come riportato da TMZ, l’attore è stato arrestato e accusato di guida in stato di ebbrezza in California, secondo quanto riportato dai verbali della polizia. Jenner è stato fermato dalla polizia nell’area di Burbank, presumibilmente dopo aver eluso un semaforo rosso: il fatto è avvenuto sabato 9 luglio. Gli agenti di polizia che hanno fermato Blake Jenner hanno condotto un controllo di sicurezza sull’attore, al cui esito è stato appurato che stava guidando in stato di alterazione: l’attore avrebbe superato il limite legale di ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 18 luglio 2022)giudiziari in vista per, noto per aver interpretato Ryder Lynn in: come riportato da TMZ, l’attore èarree accusato diindiin California, secondo quanto riportato dai verbali della polizia.fermato dalla polizia nell’area di Burbank, presumibilmente dopo aver eluso un semaforo rosso: il fatto è avvenuto sabato 9 luglio. Gli agenti di polizia che hanno fermatohanno condotto un controllo di sicurezza sull’attore, al cui esito èappurato che stavando indi alterazione: l’attore avrebbe superato il limite legale di ...

