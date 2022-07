Udinese, Sky: “Ecco un ritorno di fiamma in Serie A” (Di domenica 17 luglio 2022) Udinese MASINA- L’Udinese continua la sua preparazione, ieri gli uomini di Sottil hanno pareggiato 3-3 in amichevole. Nel frattempo Pozzo lavora per consegnare all’allenatore ex Ascoli, una squadra competitiva. Nelle ultime ore si è arrivato ad un accordo di massimo tra Udinese e Watford per il ritorno in Serie A dell’ex Bologna, Adam Masina. Il terzino ha già giocato in Serie A, collezionando 124 presenze e 5 reti con gli emiliani. In questo caso c’era da trattare solo con il giocatore poichè il Watford, proprietaria del cartellino di Masina è appartenente alla proprietà Pozzo, cioè quella anche dell’Udinese. In settimane l’esterno sosterrà le visite mediche e, dopo aver sbloccato l’idonietà sportiva, si unirà in ritiro con i suoi nuovi compagni. Firmerà un contratto ... Leggi su seriea24 (Di domenica 17 luglio 2022)MASINA- L’continua la sua preparazione, ieri gli uomini di Sottil hanno pareggiato 3-3 in amichevole. Nel frattempo Pozzo lavora per consegnare all’allenatore ex Ascoli, una squadra competitiva. Nelle ultime ore si è arrivato ad un accordo di massimo trae Watford per ilinA dell’ex Bologna, Adam Masina. Il terzino ha già giocato inA, collezionando 124 presenze e 5 reti con gli emiliani. In questo caso c’era da trattare solo con il giocatore poichè il Watford, proprietaria del cartellino di Masina è appartenente alla proprietà Pozzo, cioè quella anche dell’. In settimane l’esterno sosterrà le visite mediche e, dopo aver sbloccato l’idonietà sportiva, si unirà in ritiro con i suoi nuovi compagni. Firmerà un contratto ...

