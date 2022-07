Traffico Roma del 17-07-2022 ore 17:30 (Di domenica 17 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Bentrovati da Simone Cerchiara questo aggiornamento oggi a Roma giornata con altri incendi di poco fa un incendio vicino alla puntina nella zona di Tor de’ Cenci possibili ripercussioni dal primo pomeriggio via della Pisana per un incendio è chiusa nell’area di via del Ponte Pisano e via di Brava E per un incendio nel Parco del pineto chiusa al Traffico via Gioacchino Ventura sulla Pontina anche il Traffico di rientro a Roma abbiamo code e rallentamenti tra Pomezia e Tor de’ Cenci sull’Aurelia è alla barriera di Roma Est Traffico di rientro e rallentamenti sul Raccordo Anulare nel tratto Sud I primi rallentamenti ed i possibili difficoltà in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e laghi ... Leggi su romadailynews (Di domenica 17 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBentrovati da Simone Cerchiara questo aggiornamento oggi agiornata con altri incendi di poco fa un incendio vicino alla puntina nella zona di Tor de’ Cenci possibili ripercussioni dal primo pomeriggio via della Pisana per un incendio è chiusa nell’area di via del Ponte Pisano e via di Brava E per un incendio nel Parco del pineto chiusa alvia Gioacchino Ventura sulla Pontina anche ildi rientro aabbiamo code e rallentamenti tra Pomezia e Tor de’ Cenci sull’Aurelia è alla barriera diEstdi rientro e rallentamenti sul Raccordo Anulare nel tratto Sud I primi rallentamenti ed i possibili difficoltà in carreggiata esterna tra laFiumicino e laghi ...

il_cappellini : Sto guidando in centro a Roma, c'è così traffico che sto dando nuovo senso allo slogan elettorale 'La città dei 15… - LuceverdeRadio : ???? #Autostrade #Incendio – A1 Roma - Napoli ?TRAFFICO BLOCCATO tra Colleferro e Anagni ? Code 1 km > Napoli ? C… - viabilitasdp : 17:35 #A24 Coda alla barriera di Roma est per traffico intenso. - 311titti : RT @DomaniGiornale: Tommaso Verdini, figlio dell'ex parlamentare berlusconiano Denis, è indagato per corruzione e traffico di influenze a R… - LuceverdeRoma : ???? #Roma #traffico #incendo -Via Pontina ?????? Code a tratti tra Via di Vallerano e Viale degli Eroi di Rodi ><… -