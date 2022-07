Superbike, Donington: tripletta di Razgatlioglu in gara 2 (Di domenica 17 luglio 2022) Il mondiale Superbike di Donington ha un nuovo re in Toprak Razgatlioglu, vincitore anche di gara 2. Il campione del mondo infila il weekend perfetto, conquistando tutte e tre le manche in programma. La seconda gara è la più spettacolare, con Jonathan Rea che tenta in tutti i modi d’infilare la Yamaha e di conquistare l’agognato successo in terra natia. Ma Johnny deve arrendersi a “Stoprak” ed ad Alvaro Bautista, che con la piazza d’onore porta il suo vantaggio in campionato a +17. Rinaldi sfiora il podio con l’altra Ducati. Superbike, Donintgon: Razgatlioglu si conferma nella Superpole Race Superbike, Donington: cosa succede in gara 2? Con 29 gradi nell’aria, le condizioni meteo a Donington ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 17 luglio 2022) Il mondialediha un nuovo re in Toprak, vincitore anche di2. Il campione del mondo infila il weekend perfetto, conquistando tutte e tre le manche in programma. La secondaè la più spettacolare, con Jonathan Rea che tenta in tutti i modi d’infilare la Yamaha e di conquistare l’agognato successo in terra natia. Ma Johnny deve arrendersi a “Stoprak” ed ad Alvaro Bautista, che con la piazza d’onore porta il suo vantaggio in campionato a +17. Rinaldi sfiora il podio con l’altra Ducati., Donintgon:si conferma nella Superpole Race: cosa succede in2? Con 29 gradi nell’aria, le condizioni meteo a...

