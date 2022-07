Sciopero aerei | oggi domenica nera delle low cost

(Di domenica 17 luglio 2022) (Adnkronos) – Giornata ‘’, quella di, nell’estate rovente del trasporto aereo. Sono confermati, infatti, gli scioperi proclamati dei controllori di volo dell’Enav e del personalelowRyanair, Malta Air, Crewlink, EasyJet e Volotea. Rispetto alle previsioni, i disagi saranno più contenuti dal momento che le astensioni dal lavoro sono state ridotte a 4 ore a seguito dell’intervento della Commissione di garanzia. Ma sicuramente questo stop che cade nel pienopartenze estive complicherà non poco i piani dei vacanzieri. Tanto più se alle turbolenze nei cieli italiani si aggiungono quelle dei cieli europei investiti da una raffica di cancellazioni e riduzioni dell’operativo da partecompagnie aeree in affanno per carenze d’organico in una fase di piena ...

Quanto dura lonazionale del 17 luglio. Le proteste si terranno dalle 14 alle 18 . Inizialmente lodei vettori sarebbe dovuto durare per ben 24 ore, ma è intervenuta la Commissione ...Leggi anche17 luglio, Ryanair conferma stop: "Servono risposte concrete" Ryanair, EasyJet, Volotea, Enav indomenica 17 luglio Scioperi, cancellazioni e ritardi: l'estate ...Domenica 17 luglio è la giornata nera dei voli in tutta Italia, con aerei cancellati e modifiche agli orari a causa dello sciopero nazionale dell'Enav ...Dalle 14 alle 18 si fermano piloti e assistenti delle compagnie low cost contro la mancanza del personale e avrà un impatto su tutta la giornata. Problemi non solo in Italia ma in tutta Europa ...