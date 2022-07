Ragazzo di 25 anni ucciso a coltellate tra i locali della movida (Di domenica 17 luglio 2022) Un Ragazzo di 25 anni, originario di Aprilia, è stato ucciso nella notte ad Anzio (Roma) al culmine di una lite avvenuta fuori dai locali della zona della movida. Siamo in riviera Mallozzi, zona che, soprattutto nei weekend estivi, si riempie... Leggi su europa.today (Di domenica 17 luglio 2022) Undi 25, originario di Aprilia, è statonella notte ad Anzio (Roma) al culmine di una lite avvenuta fuori daizona. Siamo in riviera Mallozzi, zona che, soprattutto nei weekend estivi, si riempie...

