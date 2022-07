Paolo Bonolis, dietro la tragedia la triste verità: la malattia è stata fatale (Di domenica 17 luglio 2022) La morte di uno dei protagonisti di Avanti un altro è stata una tragedia devastante. L’uomo, tuttavia, sarebbe stato affetto da una malattia Bonolis è uno di quei conduttori, o più in generale personaggi dello spettacolo, che maggiormente ha meritato il grande successo che ha ottenuto. Il suo talento probabilmente non ha eguali, essendo un uomo che ha abbinato un’immensa cultura ad una straordinaria simpatia. Le sue trasmissioni risultano sempre vincenti o quasi, visto che di flop ne ha collezionati pochissimi nel corso della sua brillante carriera televisiva. Paolo Bonolis (Websource)A dargli manforte in tutti questi anni ci ha pensato la sua storica spalla comica, vale a dire il Maestro Luca Laurenti. I due, nonostante l’inesorabile avanzamento del tempo, non ... Leggi su ildemocratico (Di domenica 17 luglio 2022) La morte di uno dei protagonisti di Avanti un altro èunadevastante. L’uomo, tuttavia, sarebbe stato affetto da unaè uno di quei conduttori, o più in generale personaggi dello spettacolo, che maggiormente ha meritato il grande successo che ha ottenuto. Il suo talento probabilmente non ha eguali, essendo un uomo che ha abbinato un’immensa cultura ad una straordinaria simpatia. Le sue trasmissioni risultano sempre vincenti o quasi, visto che di flop ne ha collezionati pochissimi nel corso della sua brillante carriera televisiva.(Websource)A dargli manforte in tutti questi anni ci ha pensato la sua storica spalla comica, vale a dire il Maestro Luca Laurenti. I due, nonostante l’inesorabile avanzamento del tempo, non ...

Pubblicità

MarzianoAnsioso : @wazzaCN @massimozampini Se Zampini fomenta odio cosa fomentano Ciccio Valenti e Paolo Bonolis, due dei tantissimi… - 299Gangster : Liked on YouTube: IL GOL CONTRO L'INTER è stato il più BELLO - Francesco Totti e Paolo Bonolis - fakeyas : Mi dite perché io vedo sempre paolo bonolis in questo meme - _Black_Feet_ : @1897_frank @UnaJoyaInfinita - fritatalover : RT @backto5O5__: @tinetta22 Perché mi piace rivederle e contemplarmi, però stasera magari le mando a Niall o a Paolo Bonolis E comunque no… -