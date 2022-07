Oroscopo giornaliero | 17 luglio 2022

(Di domenica 17 luglio 2022) Il pianeta di comunicazione Mercurio in Cancro si connette con Nettuno in Pesci alle 3:52. Il sole, anche in Cancro, si connette con Nettuno alle 18:55. La luna in Pesci si connette con Urano in Toro alle 11:01 e Venere entra in Cancro alle 21:32. Ariete: 20 marzo– 19 aprileLe emozioni

Pubblicità

sowmyasofia : RT @periodicodaily: Oroscopo giornaliero: 16 luglio 2022 #16luglio #oroscopo @CLAUDIA77565778 - periodicodaily : Oroscopo giornaliero: 16 luglio 2022 #16luglio #oroscopo @CLAUDIA77565778 - zazoomblog : Oroscopo giornaliero: 16 luglio 2022 - #Oroscopo #giornaliero: #luglio - infoitcultura : Oroscopo giornaliero: 16 luglio 2022 - Cosmopolitan_IT : Oroscopo del giorno // Venerdì 15 luglio: metodi innovativi -

Concludiamo il nostro appuntamentodegli Astri del weekend per anticiparvi l'di Paolo Fox di domani 17 luglio 2022. L'astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili ...Proseguiamo il nostro appuntamentodegli Astri del weekend per anticiparvi l'di Paolo Fox di domani 16 luglio. L'astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni ...Previsioni astrologiche e oroscopo per la giornata del 18 luglio: inizio settimana traballante per Scorpione e Acquario, bene Sagittario ...Previsioni del giorno e domani: cosa dicono le stelle per i primi segni Si inizia come sempre con l’oroscopo per i primi segni tratto dal puntuale ...