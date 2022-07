Maxi - tamponamento in superstrada Tre feriti e altra mattina di inferno - Cronaca - lanazione.it (Di domenica 17 luglio 2022) di Gabriele Nuti Un groviglio di lamiere e un'altra mattinata di inferno sulla Firenze Pisa Livorno. Un Maxi - tamponamento tra dodici auto ha causato la chiusura per tre ore " interrotta da qualche ... Leggi su lanazione (Di domenica 17 luglio 2022) di Gabriele Nuti Un groviglio di lamiere e un'ta disulla Firenze Pisa Livorno. Untra dodici auto ha causato la chiusura per tre ore " interrotta da qualche ...

Pubblicità

infoitinterno : Maxi tamponamento paralizza la FiPiLi, tre i feriti - News24Toscana : PONTEDERA - Questa mattina, sabato 16 luglio, intorno alle 9, un maxi tamponamento ha coinvolto 12 auto sulla SGC F… - infoitinterno : Maxi tamponamento sulla Fi-Pi-Li: strada chiusa in direzione mare - QuiNewsEmpolese : Maxi tamponamento paralizza la FiPiLi, tre i feriti - VTrend_it : Allertato anche il Pegaso in soccorso dei feriti in FiPiLi per il maxi tamponamento -