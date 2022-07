LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Marcell Jacobs non corre per infortunio! Zaynab Dosso in semifinale nei 100, Sabbatini out (Di domenica 17 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Mondiali Atletica 2022 ATTENZIONE: Marcell Jacobs NON correRA’ LA semifinale DEI 100 METRI! Il Campione Olimpico ha dovuto rinunciare a causa di una contrattura a carico del grande adduttore della coscia destra. 4.37: INCREDIBILE WANG!!! IL CINESE TROVA IL SALTOI PERFETTO! 8.36 E PRIMO POSTO PER LUI. Ora serve un miracolo per Tentoglou 4.32: Primo oro per gli Stati Uniti al Mondiale di Eugene. Chase Ealey vince il getto del peso con 20.49, argento per Gong con 20.39, bronzo per la olandese Schilder con 19.77 4.31: Podio deciso nel peso, vediamo se saranno confermate le posizioni 4.30: Nel lungo consolida il primo posto Tentoglou con 8.32, serie di altissimo spessore per il campione ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREATTENZIONE:NONRA’ LADEI 100 METRI! Il Campione Olimpico ha dovuto rinunciare a causa di una contrattura a carico del grande adduttore della coscia destra. 4.37: INCREDIBILE WANG!!! IL CINESE TROVA IL SALTOI PERFETTO! 8.36 E PRIMO POSTO PER LUI. Ora serve un miracolo per Tentoglou 4.32: Primo oro per gli Stati Uniti al Mondiale di Eugene. Chase Ealey vince il getto del peso con 20.49, argento per Gong con 20.39, bronzo per la olandese Schilder con 19.77 4.31: Podio deciso nel peso, vediamo se saranno confermate le posizioni 4.30: Nel lungo consolida il primo posto Tentoglou con 8.32, serie di altissimo spessore per il campione ...

