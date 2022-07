Grecia, giallo sull’aereo cargo ucraino caduto. I vigili del fuoco: «Nessun esplosivo a bordo» – Il video (Di domenica 17 luglio 2022) Rimane un giallo quale fosse il carico dell’aereo cargo che è precipitato ieri sera, 16 luglio, nel nord della Grecia vicino a Paleochori Kavalas, circa 140 chilometri a est di Salonicco. Secondo quanto fatto sapere dal ministero della Difesa serbo, l’areo stava trasportando armi, tra cui mine anti uomo, dalla Serbia al Bangladesh, per un totale di 11 tonnellate di materiale esplosivo. Tuttavia, nella perlustrazione dei vigili del fuoco greci «non sono stati trovati materiali pericolosi sul luogo dell’incidente aereo» ha dichiarato un portavoce. Nel velivolo c’erano almeno 8 persone e Nessuna di loro è sopravvissuta allo schianto. Meridian, la compagnia ucraina proprietaria del quadrimotore, un Antonov An-12, ha sottolineato che tutti i membri dell’equipaggio erano ... Leggi su open.online (Di domenica 17 luglio 2022) Rimane unquale fosse il carico dell’aereoche è precipitato ieri sera, 16 luglio, nel nord dellavicino a Paleochori Kavalas, circa 140 chilometri a est di Salonicco. Secondo quanto fatto sapere dal ministero della Difesa serbo, l’areo stava trasportando armi, tra cui mine anti uomo, dalla Serbia al Bangladesh, per un totale di 11 tonnellate di materiale. Tuttavia, nella perlustrazione deidelgreci «non sono stati trovati materiali pericolosi sul luogo dell’incidente aereo» ha dichiarato un portavoce. Nel velivolo c’erano almeno 8 persone ea di loro è sopravvissuta allo schianto. Meridian, la compagnia ucraina proprietaria del quadrimotore, un Antonov An-12, ha sottolineato che tutti i membri dell’equipaggio erano ...

