Governo: Malpezzi, 'tutti siano responsabili, Draghi deve proseguire' (Di domenica 17 luglio 2022) Roma, 17 lug (Adnkronos) - "L'Italia non ha bisogno di una crisi di Governo ma di una agenda sociale e di portare a termine le riforme che ci consentiranno di avere dall'Europa le risorse del Pnrr. Tutte le forze della maggioranza a partire dai cinque stelle, siano responsabili: l'azione del Governo Draghi deve proseguire". Lo ha detto la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi in una dichiarazione ai Tg.

