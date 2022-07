Deulofeu Napoli, arriva l’ok dell’Udinese: lo spagnolo ormai a un passo (Di domenica 17 luglio 2022) Deulofeu Napoli, arriva l’ok dell’Udinese alla cessione dell’attaccante spagnolo. Fumata bianca ormai ad un passo Secondo quanto riferito da Il Mattino, l’Udinese si sarebbe convinto ad accettare l’ultima offerta del Napoli per Gerard Deulofeu. Un affare da 16 milioni di incasso per la società friulana, mentre a breve lo spagnolo dovrebbe avviare le pratiche per sostenere le visite mediche con la sua nuova squadra. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 luglio 2022)alla cessione dell’attaccante. Fumata biancaad unSecondo quanto riferito da Il Mattino, l’Udinese si sarebbe convinto ad accettare l’ultima offerta delper Gerard. Un affare da 16 milioni di incasso per la società friulana, mentre a breve lodovrebbe avviare le pratiche per sostenere le visite mediche con la sua nuova squadra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Deulofeu-#Napoli senza contropartite - CalcioNews24 : Il #Napoli a un passo da #Deulofeu ?? - infoitsport : Napoli, manovre in corso: Ostigard a breve in ritiro, via libera per Deulofeu - Sportmediaset - 2giginl : RT @MarcoDiMaro: Personalmente aspetto la fine del calciomercato. Non inseguo le voci, perché sappiamo che inventano. Non seguo gli insid… - Rosario_01_ : @manu67915486 @MaQualeFrizione @dukeby @VincenzoFusco69 Per me non è diverso, se dico che hanno lo stesso livello d… -